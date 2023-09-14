“الملك سلمان للإغاثة”: توقيع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية بسيئون اليمنية

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث لتشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة سيئون اليمنية، ويستفيد من هذا المشروع 3.545 فرداً.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر المركز بالرياض من قبل المهندس أحمد بن علي البيز، مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج.

وأوضح الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة، أن الهدف من هذه الاتفاقية هو تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم لمساعدتهم في العثور على وظائف والتقدم في حياتهم المهنية، بما في ذلك توفير الأطراف الصناعية وتوفير خدمات إعادة التأهيل الوظيفي.

ويأتي هذا الدعم في إطار التزام المملكة بتقديم الدعم للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.

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