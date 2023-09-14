سعودي يبتكر جهاز “عيون الجمل” للحد من الحوادث المرورية

كشف باحث الدراسات العليا بجامعة الملك خالد، حاصل الأسمري، تفاصيل اختراعه الذي يسهم في الحد من الحوادث المرورية على الطرق وخاصة التجاوزات الخاطئة تحت شعار "عيون الجمل".

وأكد في تصريحات نقلتها قناة "العربية" أهمية المشاركات السعودية في معارض الابتكار العالمية في تطوير الأفكار والاطلاع على التطورات العالمية في كل المجالات التي يحتاجها الوطن.

وقال إن المشروع معني برفع مستوى السلامة على الطرقات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لحل مشكلة حوادث التجاوزات الخاطئة، وكذلك حوادث الاصطدام بالإبل السائبة في الطرقات السريعة، عبر وحدة تحكم ومستشعرات حركة، وإضاءات تحدد لون المسار، وتنبه السواق بإمكانية اتخاذ قرار بالتجاوز من عدمه.

وحصل الاكتشاف على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وقبلها حقق الميدالية الذهبية والمركز الأول في مجال النقل بمعرض ITEX23 في العاصمة الماليزية كوالالمبور، كذلك تم اعتماده من وزارة النقل في السعودية.

وبيّن أن سبب اختيار الاسم "عيون الجمل" هو أن التقنية السابقة التي قمنا بتطويرها هي عيون القطط، وحولناها إلى قطعة ذكية، كما أن إحدى المشكلات التي نحرص على حلها هي مشكلة الاصطدام بالإبل السائبة في الطرقات، لذلك اخترنا اسم "عيون الجمل".