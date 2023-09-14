مستشار موارد بشرية: توطين مهنة طب الأسنان تشمل منشآت يعمل بها 3 أطباء

كشف محمد القصير، مستشار الموارد البشرية تفاصيل القرار الجديد لتوطين مهنة طب الأسنان في المنشآت الخاصة، يشمل هذا القرار المنشآت التي تضم 3 أطباء أسنان أو أكثر.

وأكد محمد القصير، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، أن وزارة الموارد البشرية تعمل على مبادرات مستمرة لزيادة نسب التوطين في مختلف القطاعات بناءً على الاحتياجات الحالية.

وأضاف القصير أن هذا القرار يأتي في إطار جهود التوطين المستمرة، وسيتم تطبيقه على جميع المنشآت التي تضم 3 أطباء أسنان أو أكثر.

كما أشار إلى أنه سيتم رفع نسب التوطين سنويًا بطريقة محددة، وفقًا للأهداف المحددة للوصول إلى نسب محددة خلال السنوات المقبلة.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود لتعزيز التوطين وتوفير فرص العمل للمواطنين في مجال طب الأسنان، وزيادة المشاركة الوطنية في هذا القطاع الحيوي.