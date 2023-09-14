واشنطن تتوعد روسيا بعد طرد دبلوماسيين

نددت الولايات المتحدة الخميس بقرار "غير مبرر" لموسكو قضى بطرد اثنين من دبلوماسييها يعملان في العاصمة الروسية، متعهدة "الرد" في الوقت المناسب.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين بأن "هذا الطرد غير المبرر لطاقمنا الدبلوماسي لا اساس له على الاطلاق".

وأضاف "نأسف لسلوك روسيا هذا المسار ويمكنكم ان تتوقعوا بالتأكيد اننا سنرد على هذه الإجراءات في الشكل المناسب".

أعلنت روسيا الخميس طرد دبلوماسيين أميركيين متهمين بانهما كانا عميلي "اتصال" لدى موظف روسي سابق اعتقل مطلع العام ويشتبه في أنه نقل معلومات عن النزاع في أوكرانيا الى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الدبلوماسيين اللذين اعتبرا "شخصين غير مرغوب فيهما" هما السكرتيران الأول والثاني في السفارة الأمريكية في موسكو جيفري سيلين وديفيد بيرنستين.

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