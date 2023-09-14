مانشستر يونايتد يعاقب جادون سانشو بالتدريب منفردا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس، أن لاعب وسطه الدولي جادون سانشو سيتدرب منفردا لفترة من الوقت.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تذمر اللاعب عبر منصات التواصل الإجتماعي من المعاملة من جانب النادي الإنجليزي مؤخرا.

وأوضح مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس " يتدرب جادون سانشو بشكل فردي بعيدًا عن الفريق الأول، امتثالًا لعقوبة تخص انضباطه مع الفريق".

وكان سانشو زعم في وقت سابق، بأنه كان "كبش فداء لوقت طويل" حيث رد اللاعب على مدربه إيريك تين هاج الذي قال إنه استبعده من مباراة أرسنال بسبب أدائه الضعيف في التدريبات.

ولم يسافر الجناح الإنجليزي إلى شمال لندن لخوض المباراة، التي خسرها مانشستر يونايتد 1 / 3 على استاد الإمارات يوم الأحد قبل الماضي.

وكان سانشو /23 عاما/ شارك كبديل في المباريات الثلاث الأولى بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن تين هاج اتهم المهاجم بأنه لم يصل للمستوى المطلوب ليشارك في المباراة أمام أرسنال.

وقال المدرب الهولندي عقب الخسارة أمام أرسنال :" جادون، لم نختاره بسبب أدائه في المران".

وأضاف :"يجب أن يرتفع مستواك كل يوم في مانشستر يونايتد، ويمكننا الاختيار في الخط الامامي. لذلك لم يتم اختياره لهذه المباراة".

بعدها نشر اللاعب على شبكة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) : من فضلك، لا تصدق كل شيء تقرأه! لن أسمح للناس أن تقول أشياء غير صحيحة على الإطلاق، أديت دوري في التدريبات بشكل جيد للغاية هذا الأسبوع".

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