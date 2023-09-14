أكاديمية طويق تحتفي بجائزة موسوعة غينيس بالشراكة مع أرامكو

احتفت أكاديمية طويق بالشراكة مع أرامكو بجائزة موسوعة غينيس "أكبر ورشة عمل في مجال الملكية الفكرية"، إذ أقيم البرنامج في كل من الرياض وجدة والظهران على مدى ثلاثة أيام ، ضمن معرض "Net0thon" الذي يهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية باستخدام الحلول التقنية الحديثة، للوصول إلى مستهدف المملكة للحياد الصفري للكربون في عام 2060.

وتناول البرنامج عدة مسارات تعليمية تستهدف تمكين طلاب التعليم العام بالمهارات والقدرات اللازمة في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، وحلول المدن الذكية، الابتكار في كفاءة الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى المسارات التعليمية وورشة عمل في مجال إدارة الملكية الفكرية، بحضور قياسي تجاوز 780 مستفيداُ في مواقع متعددة.

الجدير بالذكر أن أكاديمية طويق تعمل مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة وكبرى الشركات العالمية، لتقديم برامج ومعسكرات احترافية في أبرز مجالات البرمجة والتقنية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية بأبرز المهارات والقدرات اللازمة وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.