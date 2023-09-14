بايدن يتعهد بالعمل مجددا على خفض أسعار البنزين

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الخميس، بالعمل مجددا على خفض أسعار البنزين.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات تلفزيونية": "وفرنا أكثر من 13 مليون وظيفة خلال عامين فقط".

قال مسؤول أمريكي اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك الأسبوع المقبل.

وذكر مكتب نتنياهو في وقت سابق أن الجانبين سيلتقيان خلال زيارة نتنياهو للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، دون تحديد المكان الذي سيعقد فيه الاجتماع.

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