التجارة تحدد 9 ضوابط للتخفيضات المنشآت والمتاجر الإلكترونية

أعلنت وزارة التجارة عن تحديد تسع ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية.

تضمن هذه الضوابط الحصول على التراخيص اللازمة قبل الإعلان عن التخفيضات، وعرض الترخيص للزبائن للتحقق من صحته، والتزام المنشأة بتقديم عروض وتخفيضات حقيقية وعدم التحايل في الأسعار، كما يجب أن تكون نسب التخفيض محددة ومكتوبة بوضوح للمستهلك.

كما يجب وضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة، ويجب على المنشأة الإفصاح بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وتقديم ضمانات المنتج للشركات المصنعة.

كما يتيح للمستهلك حق الاختيار للسلعة دون الإلزام بالعروض الترويجية، ويجب الالتزام بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية.