“رتال” تعلن عن مشروعات بـ5 مليارات ريال في ختام “سيتي سكيب”

تم اختتام مشاركة شركة رتال للتطوير العمراني كشريك استراتيجي في معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض، الذي يُعد أكبر معرض عقاري في العالم، وشهد المعرض حضورًا يزيد على 160 ألف زائر من أكثر من 170 دولة.

تم خلال المعرض توقيع صفقات بقيمة 110 مليار ريال، منها استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار ريال، وبلغت مبيعات الوحدات السكنية أكثر من 3.8 مليار ريال.

عرضت شركة رتال للتطوير العمراني أحدث التقنيات والمجتمعات العمرانية التي تعمل على تطويرها في جناحها بالمعرض، وتم خلال المعرض إغلاق مبيعات مشروعي "نساج الفرسان" و "إيوان سدرة" بالتعاون مع شركة روشن والشركة الوطنية للإسكان على التوالي.

كما تم توقيع العديد من العقود والاتفاقيات مع جهات عالمية ووطنية، بالإضافة إلى إعلان عن أربعة مشاريع بقيمة 5 مليارات ريال. من بينها شراكة استراتيجية مع مجموعة ماريوت العالمية لتطوير منتجع الريتز كارلتون في الخبر، واتفاقية مع مصرف الراجحي، ومذكرة تفاهم مع شركة كوليرز الكندية للتعاون في إدارة المشاريع والخدمات الاستشارية. كما تم التوقيع على اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز الابتكار نحو "بيت المستقبل".