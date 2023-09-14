الداخلية الليبية: لا يمكن حصر أعداد الضحايا والمفقودين جراء الفيضانات بدقة

كشف مدير المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، محمد الشريف أن الفيضانات محت مناطق بالكامل.

وقال في تصريحات لقناة «العربية/الحدث» الخميس، أن الحكومة شكلت لجنة للتحقيق في أسباب انهيار سدي مدينة درنة.

كما لفت إلى أنه لا يمكن حصر أعداد الضحايا والمفقودين جراء الفيضانات بدقة.

فيما أردف أن عودة الاتصالات في درنة ساعدت في العثور على ناجين من الفيضانات، موضحًا أن "الروائح تنبعث من الجثث المنتشرة في شوارع المناطق المنكوبة".

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