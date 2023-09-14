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الداخلية الليبية: لا يمكن حصر أعداد الضحايا والمفقودين جراء الفيضانات بدقة

14 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
الدمار الذي خلفه الإعصار دانيال بمدينة درنة الليبية
الدمار الذي خلفه الإعصار دانيال بمدينة درنة الليبية

كشف مدير المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، محمد الشريف أن الفيضانات محت مناطق بالكامل.

وقال في تصريحات لقناة «العربية/الحدث» الخميس، أن الحكومة شكلت لجنة للتحقيق في أسباب انهيار سدي مدينة درنة.

كما لفت إلى أنه لا يمكن حصر أعداد الضحايا والمفقودين جراء الفيضانات بدقة.

فيما أردف أن عودة الاتصالات في درنة ساعدت في العثور على ناجين من الفيضانات، موضحًا أن "الروائح تنبعث من الجثث المنتشرة في شوارع المناطق المنكوبة".

 

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