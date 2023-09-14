الأرصاد: لا صحة لتأثر المملكة بالأعاصير المدارية

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في السعودية، حسين القحطاني، أن الأخبار التي تتداول حول تأثر المملكة بالأعاصير غير صحيحة ولا تتجاوز الإثارة الإعلامية.

وأوضح أن المملكة لا تتعرض لتأثير مباشر من الأعاصير المدارية نظراً لوقوعها على بحار شبه مغلقة لا تشكل فيها هذه الظواهر.

وشدد على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية مثل موقع المركز الوطني للأرصاد وحسابه على منصة إكس @NCMKSA الذي يقدم تحديثات موثوقة حول الحالات المناخية وتأثيراتها.

تجدر الإشارة إلى أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت أخباراً حول تأثير المملكة بالأعاصير والفيضانات في المنطقة العربية بسبب الأحداث العالمية وتأثيراتها في بعض البلدان.