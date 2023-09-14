وفد سعودي يطلع على تجربة مصنع الزامل للحديد في فيتنام

قام وفد سعودي يضم 80 من رجال الأعمال، يُمثلون أكثر من 50 شركة سعودية بالإضافة إلى ممثلين من هيئات ومراكز وطنية متخصصة، بزيارة مصنع الزامل للحديد في العاصمة الفيتنامية هانوي. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين.

قام الوفد خلال الزيارة بزيارة خطوط إنتاج المصنع والتعرف على الفريق التشغيلي، مما يظهر كفاءة الصناعة السعودية في المنافسة العالمية وفقًا لرؤية المملكة 2030 لزيادة الناتج المحلي.

وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، محمد بن إسماعيل دهلوي، إلى أن هذه الزيارة تسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.

من جهته، أكد الدكتور عبدالله بن سليمان السكران، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية بالصندوق السعودي للتنمية، أن هذه الزيارة تمثل استغلالًا للفرص والاستثمار في المنتجات السعودية التي أصبحت موجودة في قارات العالم المختلفة، وتعزز الاقبال على الفرص الاستثمارية الخارجية، والتي تأتي تحت برنامج "شريك" الذي يهدف إلى تمكين الاستثمارات المحلية للشركات وتحقيق الفائدة للمنظومة الاقتصادية السعودية بشكل عام.