اليوم.. قمة عربية أفريقية في السعودية بين الأهلي واتحاد العاصمة

بعد نهاية مثيرة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، التي شهدت تأهل 24 منتخبا للبطولة القارية العام المقبل بشكل رسمي، تتحول الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي 2023.

وسيواجه الأهلي بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، نظيره اتحاد العاصمة حامل لقب الكونفدرالية، في النسخة الـ32 للمسابقة القارية مساء اليوم الجمعة.

وتجرى مباراة السوبر سنويا، حيث كانت تقام في البداية بين حامل لقب دوري أبطال أفريقيا وبطل مسابقة كأس الأندية أبطال الكؤوس، التي تم إلغاؤها عام 2003، لتلعب الآن بين بطلي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية.

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وللمرة الأولى، تقام مباراة السوبر الأفريقي في المملكة العربية السعودية، حيث يستضيف ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف المواجهة العربية الخالصة.

الأهلي واتحاد العاصمة، الفريقان الشمال أفريقيان، يواجه بعضهما البعض في المواجهة النهائية التي ستتوج ملوك كرة القدم للأندية الأفريقية لموسم 2022-2023.

ويدخل الأهلي المباراة حاملاً بطاقة المرشح الأوفر حظاً، حيث أن هذه هي مشاركته الحادية عشرة في البطولة، بعد أن فاز باللقب ثماني مرات مقابل الخسارة مرتين، مما يجعله النادي الأكثر نجاحاً في هذه المسابقة.

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أما منافسه الجزائري، اتحاد العاصمة، سيدون ظهوره لأول مرة بالبطولة، لكنه سيتطلع إلى إضافة فصل إلى كتب التاريخ الجزائري الغني بكونه ثاني ناد يرفع كأس السوبر بعد فوز وفاق سطيف على الأهلي بركلات الترجيح في 2015.

أظهر الأهلي، الذي كانت بدايته بطيئة في دوري أبطال أفريقيا، قوته عندما كان الأمر أكثر أهمية في الأدوار المتقدمة، حيث نجح في تحقيق الميدالية الذهبية الحادية عشرة في دوري أبطال أفريقيا، معززا الرقم القياسي بفوزه 3-2 على غريمه اللدود الوداد الرياضي المغربي.

من ناحية أخرى، رفع اتحاد العاصمة أول لقب قاري له على الإطلاق عندما تغلب على يانج أفريكانز التنزاني في الدور النهائي للكونفدرالية.

وتنطلق المباراة على استاد الملك فهد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.