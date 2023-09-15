قمة الأهلي والزمالك بالدوري المصري في 15 فبراير

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد إقامة مباراة القمة التي تجمع الأهلي والزمالك في الدور الأول للنسخة الجديدة لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024.

وكانت قرعة الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024 (دوري nile) أقيمت بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة يوم الإثنين الماضي.

وسيفتتح الأهلي حامل اللقب مشواره في المسابقة بمواجهة المصري بإستاد برج العرب يوم 19 سبتمبر الجاري في الأسبوع الأول من عمر الدوري المصري الجديد 2023-2024، بينما يلتقي بيراميدز مع الزمالك يوم 21 سبتمبر الجاري باستاد الدفاع الجوي.

🚨هل أنتم مستعدون؟ 👀 إليكم جدول الدور الأول من #دوري_nile 📊 موسم جديد مليئ بالإثارة والحماس ينتظرنا 🔥#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/u474mxjn97 — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) September 15, 2023

ووفقا لما أعلنته رابطة الأندية صباح الجمعة، فإن الأهلي سيبدأ مشواره بمواجهة المصري يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر في ملعب برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى للدوري.

وسيواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في الجولة العاشرة للمسابقة، لكن تم تأجيل المباراة لتقام يوم 15 فبراير/شباط 2024 في ستاد القاهرة.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد للدوري يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري، ومن المقرر أن تختتم منافسات المسابقة يوم 30 يوليو/تموز 2024.

يذكر أن الأهلي سيسعى للاحتفاظ باللقب الذي تُوج به في الموسم الماضي للمرة الـ43 في تاريخه، فيما سيحاول الزمالك الفوز باللقب الذي توج به في النسختين السابقتين للموسم الماضي.