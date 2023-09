دراكسلر يقترب من الرحيل عن سان جيرمان والانضمام إلى الأهلي القطري

ذكر تقرير إخباري أنه من المتوقع أن ينتقل لاعب خط الوسط الألماني جوليان دراكسلر من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الأهلي القطري.

وذكرت شبكة "سكاي" التليفزيونية أن دراكسلر /29 عاما/ تراجع عن موقفه، حيث كان قد رفض في البداية الانتقال إلى الفريق القطري.

وكانت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية قد نشرت بالفعل تقريرا قبل أيام بشأن الصفقة المتوقعة.

Al Ahli SC have booked medical tests for Julian Draxler, waiting to complete final details of the deal with PSG 🇶🇦🇩🇪

Negotiations advancing to final stages after Draxler’s green light, as called by @Plettigoal.

Plan to get it done in 24/48h. pic.twitter.com/cK3Zo2DnWW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2023