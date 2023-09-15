تعليم الباحة يعتمد أكثر من 9 آلاف فعالية للاحتفاء باليوم الوطني الـ 93

اعتمدت الإدارة العامة بتعليم منطقة الباحة خطتها للاحتفاء باليوم الوطني 93، تضمنت نحو 9 آلاف فعالية متنوعة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمقر الإدارة

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وتخلل الاجتماع استعراض مجمل المناشط والفعاليات التي ستنفذ خلال فترة الاحتفاء باليوم الوطني، تنوعت بين العروض والمسرحيات والعروض المقدمة والأناشيد واللوحات والمنشورات والمعارض علاوة على الإنتاج الإعلامي المتنوع والتصاميم الحديثة التي تنشر في حسابات الإدارة والمكاتب والمدارس؛ بهدف تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن، وترسيخ هذه القيم داخل المجتمع التعليمي العام، تنفذها ما يزيد عن 550 مدرسة بالإضافة لمكاتب التعليم.

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وأشار المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، إلى أن الإدارة شكلت لجنة للإشراف والإعداد لهذه المناسبة، وفقًا للإطار العام للاحتفال باليوم الوطني وللهوية المعتمدة "نحلم ونحقق"، تضمنت العديد من المهام الموزعة وفق خطة زمنية محددة لتنفذ على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس، مبينًا أن الاحتفالات ستنطلق صباح الاثنين في جميع مدارس المنطقة للبنين والبنات.

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