توجيه تهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني إلى هانتر نجل بايدن

وجه القضاء الفيدرالي أمس، تهمة حيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية إلى هانتر نجل الرئيس الأميركي جو بايدن.

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ووُجّهت إلى هانتر بايدن تهمتا الإدلاء بتصريح كاذب عند شرائه سلاحًا ناريًا في ديلاوير في 2018، مع نفيه أنه يعاني مشكلة تعاطي المخدرات، في حين كان قد أقر في تلك الفترة بأنه تعاطى مخدرات.

قد تُجرى محاكمة هانتر، البالغ 53 عاماً، في خضم حملة والده الانتخابية العام المقبل، التي يحاول خلالها جو بايدن أن يُنتخب لولاية ثانية، وفي حال إدانته، قد يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 25 عاماً عقوبةً قصوى.

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ويشكل هانتر بايدن منذ سنوات هدفاً للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وكثير من الجمهوريين الآخرين الذين يتهمونه بالفساد، ويؤكدون أن وزارة العدل تحاول التستر عليه.

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