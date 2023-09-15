الهلال ينتظر مشاركة نيمار أمام الرياض

عاد البرازيلي نيمار إلى تدريبات الهلال بعد وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض أمس الخميس.

وأدى نيمار بعض التمارين الاستشفائية والخفيفة قبل 24 ساعة من مواجهة الرياض بدوري روشن.

ويستعد الهلال لمواجهة الرياض في استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري السعودي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

وينتظر الهلال مشاركة أولى لنجمه البرازيلي الجديد نيمار بعد تألقه مع منتخب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويترقب الجميع موقف نيمار من المشاركة، خاصةً أن اللاعب خاض جلسة تدريبية وحيدة مع الفريق بعد عودته.

ومن الممكن أن يبقي المدرب خورخي جيسوس، المدير الفني للهلال، على اللاعب بين مقاعد البدلاء قبل أن يدفع به كبديل في الشوط الثاني من مباراة الرياض.

وخاض نيمار مبارتين مع بلاده في تصفيات مونديال 2026، وأسهم في تسجيل أربعة أهداف، وانفرد بالرقم القياسي لأفضل مسجل في تاريخ منتخب بلاده.