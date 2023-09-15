إلقاء القبض على 4 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي

أعلنت الشرطة الإسبانية مساء الخميس إلقاء القبض على لاعبين من الفريقين الثاني والثالث بنادي ريال مدريد الإسباني بداعي نشر مقطع فيديو يتضمن مشاهد جنسية مع فتاة عمرها 16 عاما.

وتردد أن الأمر يتعلق بأربعة لاعبين بالغين، وذكرت الشرطة أنه جرى التحفظ على الهواتف المحمولة للاعبين ثم قرر قاض إطلاق سراحهم بشكل مؤقت.

وذكرت صحيفتا "إل كونفيدنسيال" و"إل باييس" أن واحدا من اللاعبين قام بتصوير المشاهد، بينما كان اللاعبون الآخرون يمارسون الجنس بالتراضي مع الفتاة.

وقالت الفتاة إنها لم تكن على علم بتصوير تلك الأفعال ولم توافق على نشرها، وقد تقدمت والدتها بشكوى.

ومن جانبه، أصدر ريال مدريد بيانا عبر موقعه على الإنترنت ذكر فيه "يعلن نادي ريال مدريد أنه علم بأن أحد لاعبي فريق الرديف كاستيا وثلاثة من لاعبي ريال مدريد (سي)، أدلوا بشهاداتهم أمام الحرس المدني فيما يتعلق بشكوى تتعلق بالنشر المزعوم لمقطع فيديو خاص على تطبيق واتساب."

Detenidos varios jugadores del Real Madrid por un caso de revelación de secretos de tipo sexual Al menos tres arrestados por difundir un vídeo con una menor. De momento, los detenidos son de la cantera pero no descartan que implique al primer equipohttps://t.co/hCPwW0DzHV — El Confidencial (@elconfidencial) September 15, 2023

وأضاف :"عندما يحصل النادي على تفاصيل جديدة حول حقيقة ما حدث، فإنه سيتخذ الإجراءات المناسبة."

ووفقا للقوانين في إسبانيا، تفرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام واحد في حال الإدانة بالنشر غير المصرح به لصور أو مقاطع فيديو تنتهك الخصوصية.

وغالبا ما توقف المحاكم الإسبانية تنفيذ عقوبات الحبس للفترات التي تقل عن عامين، في حال كان المتهم ليس لديه سجل إجرامي سابق.

واكتسب الحديث عن التحرش والاعتداء الجنسي المزيد من الزخم في إسبانيا خلال الفترة الأخيرة، بعد أن قام رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس بتقبيل اللاعبة جينيفر هيرموسو على الفم عقب المباراة النهائية لكأس العالم 2023 للسيدات والتي انتهت بتتويج إسبانيا إثر الفوز في النهائي على إنجلترا 1 / صفر.

وقال روبياليس إن القبلة كانت بالتراضي، لكن هيرموسو نفت ذلك، وقدمت شكوى جنائية.

وبعدها، قدم روبياليس استقالته من منصبه لكنه واصل الدفاع عن نفسه في القضية التي أثارت حالة من الجدل على نطاق واسع طوال الفترة الماضية، بعد مونديال السيدات.