القيادة تهنئ رئيس السلفادور بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس نجيب بوكيلة، رئيس جمهورية السلفادور، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

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وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية السلفادور الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نجيب بوكيلة، رئيس جمهورية السلفادور، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

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وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية السلفادور الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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