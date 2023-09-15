“سكني”: استفادة أكثر من 10 آلاف أسرة سعودية خلال أغسطس

أعلن برنامجُ "سكني" عن استفادة "62.023" أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونيًّا لمستفيديه، ضمن إجراءات سهلة وميسّرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول "66.230" أسرة.

جاء ذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمّل تكاليف السكن؛ تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- عبر إتاحة فرص تملّك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

وأوضح "سكني" في بيان صحفي، اليوم، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر أغسطس بلغ "10.250" أسرة بزيادة تتجاوز "23%"، مقارنة بأعداد المستفيدين خلال شهر يوليو 2023 الذي بلغ "8.303" أسر، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في أغسطس "8.680" أسرة، بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها "سكني" للأسر السعودية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر في تملك المساكن؛ حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولًا مرنة ومتعددة، من خلال تقديم دعم فوري غير مستردّ لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.

وأشار البرنامج إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي إيمانًا من "سكني" باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

وذكر "سكني" أن العديد من المشاريع متاحة للحجز إلكترونيًّا من خلال منصة وتطبيق "سكني" في مختلف مناطق المملكة، داعيًا الأسر السعودية الراغبة بالتملك إلى الاطلاع على المشاريع والوحدات السكنية المتاحة من خلال زيارة التطبيق أو الموقع الإلكتروني لـ"سكني" عبر الرابط، وذلك في إطار السعي المتواصل لتوفير الخيارات السكنية المتنوعة للأسر السعودية بما يلبي تطلعاتهم ورغباتهم.

ويتيح البرنامجُ عدةَ خدمات عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على الاستفسارات؛ حيث تم تقديم "174,526" خدمة لمستفيدين تواصلوا مع البرنامج عبر الحساب الرسمي على منصة "X"، وكذلك المركز الموحّد للعناية بالمستفيدين "19909"، و"واتساب الأعمال".