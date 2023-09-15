جامعة الكويت تُلغي الاختلاط بين الجنسين داخل الفصول الدراسية

أعلنت جامعة الكويت إلغاء الاختلاط بين الجنسين داخل الفصول الدراسية، إلا في حال دعت الضرورة إلى ذلك.

وقال مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور، فايز منشر الظفيري، إن الجامعة ملتزمة بتطبيق قانون منع الاختلاط في الفصول الدراسية، لافتا إلى أن الجامعة تعمل على تجنُّب وجود اختلاط في فصولها الدراسية، إلا عند وجود حالات استثنائية فعلية تقتضي ذلك.

وقال الظفيري: "الأصل في الشُعَب الدراسية في الجامعة هو انفصال الإناث عن الذكور، إلا إذا اقتضت الضرورة عكس ذلك"، مؤكداً التزام الجامعة مراجعة الشُّعب الدراسية وإلغاء المشتركة منها، وهو ما قد يؤثر بحسب مراقبين على بداية العام الجامعي، إذ يبدأ التدريس في 17 سبتمبر الجاري.

اقرأ أيضا:

إلغاء حفل غنائي في الكويت بسبب الاختلاط