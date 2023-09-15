اختفاء وزير الدفاع الصيني يثير ضجة.. تساؤلات بشأن “صفقات الأسلحة”

لا تزال أزمة اختفاء وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو عن الأنظار حديث وسائل الإعلام العالمية، مع توارد أنباء عن خضوعه لتحقيق في فساد.

وذكرت وكالة "رويترز" أن وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، الذي غاب عن الأنظار منذ أكثر من أسبوعين، يخضع للتحقيق في اتهامات بشراء معدات عسكرية وصفقات أسلحة.

وقالت مصادر إن 8 مسؤولين كبار من وحدة المشتريات بالجيش الصيني، التي قادها لي من عام 2017 إلى عام 2022، يخضعون أيضا للتحقيق.

أن التحقيق مع لي، الذي تم تعيينه وزيرا للدفاع في مارس، والمسؤولين الثمانية تجريه لجنة فحص الانضباط بالجيش التي تتمتع بنفوذ.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين اليوم الجمعة إنها ليست على علم بالوضع. ولم يرد مجلس الدولة ولا وزارة الدفاع بعد على طلبات للتعليق.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الحكومة الأمريكية تعتقد أن لي يخضع للتحقيق. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصدر قريب من عملية صنع القرار في بكين قوله إنه تم اقتياده الأسبوع الماضي للاستجواب.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق على التقريرين اللذين أفادا بأن مسؤولي المخابرات الأمريكية يعتقدون أن لي يخضع للتحقيق بتهمة الفساد.

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