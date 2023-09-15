القبض على 3 مقيمين للاشتباه في ترويجهم لمواد مخدرة

تمكنت شرطة محافظة ينبع في منطقة المدينة المنورة من القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية البنجلاديشية، للاشتباه في ترويجهم لمواد مخدرة، بما في ذلك مادة الميثامفيتامين (الشبو) ومادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، وتمت إحالتهم للجهة المختصة لمتابعة القضية،

وآهاب الجهاز الأمني بالمواطنين والمقيمين بالتبليغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بترويج أو تهريب المخدرات عبر الأرقام التالية: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في باقي مناطق المملكة. كما يمكن التواصل مع الجهاز العام لمكافحة المخدرات عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، ويتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.

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