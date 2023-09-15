نيمار على دكة بدلاء الهلال في مباراة الرياض

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، تشكيل فريقه لمباراة الرياض التي تقام بعد قليل من مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين (الدوري السعودي للمحترفين).

ويجلس البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال الجديد، على مقاعد البدلاء في المباراة.

ولم يشارك نيمار في أي مباراة بقميص الهلال حتى الآن بعد انضمامه إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من باريس سان جيرمان، وذلك بسبب إصابته، ثم فترة التوقف الدولي.

ويقود الصربي ألكسندر ميتروفيتش هجوم الهلال في مباراة اليوم.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 13 نقطة، متخلفًا بفارق نقطتين عن الاتحاد، الذي لعب مباراة أكثر.

في المقابل، يأتي الرياض في المركز الـ15 برصيد 4 نقاط.

تشكيل الهلال لمباراة الرياض

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، سيرجي سافيتش، مالكوم.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.