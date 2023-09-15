تشكيل الأهلي المصري واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

أعلن الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري تشكيليهما استعدادًا لمباراتهما بمدينة الطائف في النسخة رقم 32 من بطولة كأس السوبر الأفريقي.

ويدخل الأهلي المباراة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، فيما يلعب اتحاد العاصمة مباراة اليوم كونه حامل لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيكون بطل كأس السوبر الأفريقي فريقًا عربيًا للمرة السابعة على التوالي، والـ22 في تاريخ البطولة.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، لتعزيز رقمه القياسي، بينما يحلم اتحاد العاصمة بفوزه باللقب لأول مرة.

ويدفع مارسيل كولر، مدرب الأهلي، بالثنائي إمام عاشور، والمغربي رضا سليم الوافدين الجدد هذا الصيف، لأول مرة مع الفريق، بينما يغيب الفرنسي أنتوني موديست لعدم قيده في قائمة السوبر الأفريقي.

من جانبه، يشرك عبدالحق بنشيخة، مدرب اتحاد العاصمة الثنائي عبدالفتاح بلقاسمي وتوموسانج.

تشكيل الأهلي المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم - محمود كهربا - حسين الشحات.

تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري

حراسة المرمى: أسامة بنبوت.

خط الدفاع: زين الدين بلعيد - آدم عليلات - سعد رضواني - نبيل لعمارة.

خط الوسط: براهيم بنزازا - أسامة شيتا - خالد بوسوليو - نور الإسلام فتوحي.

خط الهجوم: عبدالفتاح بلقاسمي - توموسانج.