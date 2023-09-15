سينما AMC تقرر إغلاق أبوابها أمام الجمهور في مركز الملك عبد الله المالي

أغلقت سينما Amc، التابعة لشركة AMC Entertainment Holdings، أبوبها في وجه جمهورها في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض.

وبحسب الشركة اليوم فأنها جمعت نحو 325.5 مليون دولار من خلال طرح 40 مليون سهم إضافي في السوق، في خطوة اعتبرتها أنها ستعالج الأزمة المالية مع انتعاش صناعة السينما.

قالت الشركة، في بيان، إن الطرح الذي بدأ في 6 سبتمبر، شهد بيع الأسهم بمتوسط سعر 8.14 دولار للسهم.

وتعاني الشركة الخاسرة من ضعف مبيعات شباك التذاكر منذ أن دمرت جائحة كورونا صناعة السينما.

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