الشباب يحقق فوزه الأول في دوري روشن

حقق الشباب فوزه الأول في الموسم الجاري من دوري روشن للمحترفين، بعدما هزم الفيحاء بنتيجة 1-0 مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

وجاء فوز الشباب بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث حقق منذ بداية الموسم تعادلين و3 هزائم.

وارتقى الشباب إلى المركز الـ13 برصيد 5 نقاط.

في المقابل، تجمد رصيد الفيحاء عند 6 نقاط في المركز التاسع.

وسجل هدف الفوز المغربي رومان سايس، المنضم حديثًا إلى الفريق في أول مباراة.

وجاء هدف المدافع المغربي في الدقيقة 52 من ضربة رأسية، بعد كرة عرضية من الوافد الجديد الآخر يانيك كاراسكو.

وأكمل الشباب المباراة منذ الدقيقة 74 بـ10 لاعبين فقط، بعد طرد نادر الشراري.