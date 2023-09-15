الشباب يحقق فوزه الأول في دوري روشن

حقق الشباب فوزه الأول في الموسم الجاري من دوري روشن للمحترفين، بعدما هزم الفيحاء بنتيجة 1-0 مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة السادسة من المسابقة.
وجاء فوز الشباب بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث حقق منذ بداية الموسم تعادلين و3 هزائم.
وارتقى الشباب إلى المركز الـ13 برصيد 5 نقاط.
في المقابل، تجمد رصيد الفيحاء عند 6 نقاط في المركز التاسع.
وسجل هدف الفوز المغربي رومان سايس، المنضم حديثًا إلى الفريق في أول مباراة.
وجاء هدف المدافع المغربي في الدقيقة 52 من ضربة رأسية، بعد كرة عرضية من الوافد الجديد الآخر يانيك كاراسكو.
أول أهداف الشباب عن طريق رومان سايس⚽#دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_الشباب | #SSC pic.twitter.com/jT9VLMPsk0
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 15, 2023
وأكمل الشباب المباراة منذ الدقيقة 74 بـ10 لاعبين فقط، بعد طرد نادر الشراري.
حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء لنادر الشراري لاعب الشباب 🟥#دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_الشباب | #SSC pic.twitter.com/5NjzRWJuwp
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 15, 2023