رئيس الاتحاد الإسباني ينكر الاتهامات الموجهة إليه

ذكرت تقارير إعلامية أن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، أنكر الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي، بعدما قام بتقبيل لاعبة خط وسط المنتخب الإسباني للسيدات جيني هيرموسو على شفتيها، وذلك عندما أدلى بأقواله للمرة الأولى اليوم الجمعة.

وأصدرت المحكمة بناء على طلب النيابة، أمرا بمنع روبياليس من الاقتراب لمسافة 200 متر من هيرموسو.

وكانت النيابة طلبت إبعاده لمسافة 500 متر.

وذكرت التقارير أيضا أن المحكمة أمرت روبياليس بعدم التواصل مع اللاعبة.

وكان المنتخب الإسباني توج بلقب بطولة كأس العالم للسيدات بعد فوزه على المنتخب الإنجليزي بهدف نظيف في المباراة النهائية، ولكن طغى على هذا الانتصار قيام لويس روبياليس، رئيس الاتحاد وقتها، بتقبيل لاعبة خط الوسط جيني هيرموسو على شفتيها خلال حفل تسليم الكأس.

وتحقق المحكمة العليا في إسبانيا فيما إذا كانت ستفتح تحقيقا من عدمه، بعدما قامت اللاعبة جيني هيرموسو بتقديم شكوى جنائية للنيابة، التي قامت بدورها برفع شكوى بالاعتداء الجنسي والإكراه للمحكمة .وأصر روبياليس على أن القبلة كانت بالتراضي.

وذكرت التقارير أن النيابة طالبت بإلزام روبياليس بالحضور للمحكمة كل 15 يوما لضمان أنه لن يغادر البلاد، ولكن هذا الطلب تم رفضه من المحكمة، بالإضافة لطلب تجميد ممتلكاته.