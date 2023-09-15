“الملك سلمان الإغاثة”: المساعدات ستنطلق إلى ليبيا غدًا

أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن المساعدات ستنطلق إلى ليبيا السبت، وقد تستمر لشهرين مع التركيز على أن تكون مساعدات غذائية وإيوائية.

وأضاف المركز، في تصريحات لقناة "العربية"، أنه سيتم إرسال المساعدات بالتنسيق مع الجهات المختلفة التي تعمل على هذا الأمر وتحديد الأولويات والاحتياجات المختلفة لهذه المرحلة.

وفي سياق متصل قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في ميدي بحجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 1.910 مستفيدين خلال الفترة من 16 وحتى 22 أغسطس 2023م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 961 مستفيداً، وعيادة الباطنية 255 مستفيداً، وعيادة الأطفال 371 طفلاً، وعيادة المصابين بالأوبئة 130 فردا، وعيادة النساء والولادة 175 مستفيداً، فيما راجع قسم التوليد 18 حالة.

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