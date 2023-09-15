واشنطن: إرسال مليون دولار بشكل مبدئي لدعم الجهود الليبية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن إرسال تمويل عاجل إلى منظمات الإغاثة في ليبيا، لمساعدتها كارثة إعصار "دانيال".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هالة غريط، في لـ"سكاي نيوز عربي"، إلى تقديم واشنطن مليون دولار مبدئيا لدعم الجهود الليبية، وأن واشنطن سترسل أيضا فريق استجابة للكوارث التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى المنطقة.

وأضافت: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الليبي في هذا المصاب الجلل، متمنية الشفاء العاجل للمصابين".

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