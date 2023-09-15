اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي المصري

توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس السوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الأهلي المصري بنتيجة 1-0 مساء اليوم الجمعة في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف.

وسجل القائد زين الدين بلعيد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، سددها على يسار الحارس محمد الشناوي.

وجاء فوز اتحاد العاصمة بلقب كأس السوبر الأفريقي في أول مشاركة له بالبطولة.

ويعتبر اتحاد العاصمة ثاني فريق جزائري يتوج باللقب القاري، بعد أن فعلها وفاق سطيف عام 2014، على حساب الأهلي المصري أيضًا.

بينما فشل الأهلي المصري في تعزيز رقمه القياسي، علمًا بأنه أكثر فريق توج باللقب (8 مرات).