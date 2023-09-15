الفتح يهزم الخليج بثلاثية

فاز فريق الفتح على مضيفه الخليج 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.

وسجل أهداف الفتح مراد باتنا (هدفان) في الدقيقتين 10 و13 وسفيان بن دبكة في الدقيقة 66، فيما سجل هدف الخليج فابيو مارتينز في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد مختار علي لاعب الفتح في الدقيقة 81، وأكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين.

ورفع الفتح رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن، مع انتظار نهاية باقي مباريات الجولة غدًا السبت، وفي المقابل توقف رصيد الخليج عند 5 نقاط في المركز 12.