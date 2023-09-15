البيت الأبيض يعلق على مخاوف الأميركيين بشأن عمر بايدن

ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، على مخاوف الأميركيين بشأن عمر جو بايدن، قائلة إن سن الثمانين هي اليوم بمثابة سن الأربعين.

وقالت بيير، في مؤتمر صحفي، إنه تثار مسألة عمر بايدن باستمرار، لكنه يظهر دائما كفاءة عالية، ويحقق نتائج رائعة.

وفي سياق منفصل، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن واشنطن تقوم "دائماً" بإعداد مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، مبينا أن واشنطن تخطط للإعلان عن تسليم المزيد من الأسلحة الأسبوع المقبل.

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