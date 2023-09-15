رغم ثنائية مبابي.. سان جيرمان يخسر لأول مرة

خسر باريس سان جيرمان لأول مرة في الموسم الجاري من الدوري الفرنسي، بعدما انهزم على يد نيس بنتيجة 2-3 في ساعة متأخرة من مساء الجمعة ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

فبعد تعادلين ثم انتصارين، تكبد سان جيرمان خسارته الأولى تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي.

وتجمد رصيد سان جيرمان عند 8 نقاط ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

بينما ارتقى نيس إلى المركز الثاني برصيد 9 نقاط بعدما حقق فوزه الثاني هذا الموسم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، حيث تقدم نيس بهدف سجله تيريم موفي في الدقيقة 21 وتعادل سان جيرمان بهدف أحرزه كيليان مبابي في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، سجل نيس هدفين متتاليين عن طريق جايتان لابورد وتيريم موفي في الدقيقتين 53 و69، قبل أن يسجل سان جيرمان الهدف الثاني عن طريق مبابي في الدقيقة 87.