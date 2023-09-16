المكسيك تسلم الولايات المتحدة أحد أبناء بارون المخدرات “إل تشابو”

أعلنت السلطات الأمريكية أن المكسيك سلمتها يوم الجمعة أوفيديو جوزمان، أحد أبناء بارون المخدرات المكسيكي خواكين "إل تشابو" جوزمان الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة.

ووفقًا لبيان وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم، سلمت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية والمكسيكية إلى وزارة العدل الأمريكية أوفيديو جوزمان لوبيز، أحد أبناء (إل تشابو) والمتهم بتهريب مخدرات وتبييض أموال وجرائم عنف أخرى.

وأضافت الوزارة أن "تسليم لوبيز يظهر أهمية التعاون بين الحكومتين الأمريكية والمكسيكية للحد من تهريب المخدرات"، معربة عن شكرها للمكسيك على تسليمها هذا المطلوب.

وأوقفت السلطات المكسيكية، أوفيديو جوزمان لوبيز، الملقب بـ"إل راتون" أي "الفأر" مطلع العام.

و"إل راتون" ملاحق في الولايات المتحدة بتهمة التورط في أزمة الفنتانيل التي يعاني منها هذا البلدن وقد وجه إليه القضاء الأمريكي في وقت سابق من هذا العام اتهامات رسمية في هذه القضية.

وفي 2019 أُدين والده بإدارة كارتيل سينالوا الذي يعتقد أنه أكبر عصابة للمخدرات في العالم، وهو يقضي عقوبة بالسجن لمدى الحياة في سجن شديد الحراسة بولاية كولورادو.

وقال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند -في بيان- إن عملية التسليم هذه تمثل "أحدث خطوة في جهود وزارة العدل للتصدي لكل جانب من جوانب عمليات الكارتل".

وأضاف "ستواصل وزارة العدل محاسبة المسؤولين عن تأجيج آفة المواد الأفيونية التي دمرت الكثير من المجتمعات في جميع أنحاء البلاد".

وتعتبر السلطات الأمريكية "إل راتون" عضوًا أساسيًا في الكارتل مع شقيقه خواكين جوزمان لوبيز.

وكان "إل تشابو" يعتبر أقوى تاجر مخدرات في العالم إلى أن أوقفته السلطات المكسيكية في 2016 وسلمته إلى الولايات المتحدة في 2017.