جوريتسكا: أؤيد تولي ناجلسمان تدريب المنتخب الألماني

أعرب ليون جوريتسكا، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، عن تأييده لإمكانية تولي المدرب جوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لبايرن، تدريب المنتخب الألماني خلفا لمواطنه هانزي فليك، الذي أقيل من تدريب الفريق قبل أيام.

وكشف اللاعب عن ترحيبه بالتدريب مجددا تحت إشراف ناجلسمان من خلال وجوده ضمن صفوف المنتخب الألماني، حال أقدم الاتحاد الألماني على تعيين ناجلسمان مدربا للمنتخب.

وقال جوريتسكا /28 عاما/ بعد مباراة بايرن التي تعادل فيها مع باير ليفركوزن 2 / 2 أمس الجمعة في البوندسليجا: "أرى أن ناجلسمان مدرب رائع. إذا تولى تدريب المنتخب، سيكون لدينا مدرب عظيم".

وكان ناجلسمان، اضطر إلى ترك بايرن ميونخ ربيع هذا العام بعد تعيين المدرب توماس توخيل مدبا للفريق بشكل مفاجئ، ولكنه يعتبر الآن مرشحا بقوة لتدريب المنتخب الألماني خلفا لهانزي فليك /58 عاما/ ، الذي أقيل من المنصب بعد الهزيمة 1 / 4 أمام المنتخب الياباني وديا في فولفسبورج قبل أسبوع واحد.

وتولى رودي فولر /63 عاما/ مدير المنتخب الألماني مسؤولية تدريب الفريق بشكل مؤقت في مباراته الودية التالية، وقاد الفريق للفوز فيها 2 / 1 على المنتخب الفرنسي وصيف بطل العالم.

وأعرب جوريتسكا عن أسفه للإطاحة بالمدرب فليك، رغم أن الأخير لم يستدعه للمباريات الدولية الأولى التي خاضها الفريق استعدادا لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024) المقررة بألمانيا.

وقال جوريتسكا، الذي خاض 53 مباراة دولية مع المنتخب الألماني حتى الآن: "إقالة مدرب تشير دائما إلى أنه لم يؤد عمله بشكل جيد. ولهذا، كنت حزينا ومنزعجا بما حدث".

وأضاف: "قدمنا فترة ناجحة مع فليك. كنت أتمنى أن تسير الأمور بشكل أفضل معه".

ويسافر المنتخب الألماني إلى الولايات المتحدة في أكتوبر المقبل لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخبين الأمريكي والمكسيكي، ويتطلع الاتحاد الألماني للعبة إلى إيجاد المدرب الجديد للفريق قبل هاتين المباراتين.