نقل رياض محرز إلى المستشفى بسبب وعكة صحية

كشفت تقارير صحفية عن نقل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز نجم الأهلي إلى أحد مستشفيات مدينة جدة بعد تعرّضه لوعكة صحية.

وذكرت القنوات الرياضية السعودية أن رياض محرز أصيب بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

ووفقا لتقارير الصحافة السعودية، فإن محرز ارتاد أحد مطاعم مدينة جدّة، وهناك تعرض لتسمم غذائي، حيث أصيب بـ"جرثومة في المعدة" بعد تناوله إحدى الوجبات.

وبذلك تبقى مشاركة محرز في مباراة التعاون غير معروفة حتى الآن، في الوقت الذي لم يصدر فيه الأهلي أي بيان بشأن وضعية قائد "محاربي الصحراء".

لكن مشعل العتيبي، الصحفي بجريدة "الرياضية"، أشار عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إلى أن "رياض محرز تعرض لوعكة صحية ونقل للمستشفى ولكن أموره طيبة، حيث إن نسبة مشاركته باللقاء عالية وسوف يتحدد أمر مشاركته ظهر اليوم".

وأوضحت تقارير أن المدرب ماتياس يايسله يتجه لإراحة محرز في المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة التعاون مساء اليوم السبت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي.