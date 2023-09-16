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رسالة نيمار لجماهير الهلال بعد ظهوره الأول

16 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
الهلال - نيمار ومالكوم
الهلال - نيمار ومالكوم

حرص البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال على توجيه رسالة بعد تدوين ظهوره الأول مع فريقه الجديد في دوري المحترفين السعودي.

واعتلى الهلال صدارة الدوري السعودي "دوري روشن" عقب فوزه على ضيفه الرياض بنتيجة 6-1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة السادسة من المسابقة.

وشهدت المباراة مشاركة البرازيلي نيمار كبديل في الدقيقة 63 لأول مرة مع الهلال عقب انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وصنع نيمار الهدف الرابع لمواطنه مالكوم في الدقيقة الـ83 من عمر اللقاء، ليترك بصمته مع الهلال في أول ظهور.

وكتب نيمار في تغريدة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "سعيد جدا بتحقيق الفوز في ظهوري الأول، شكرا للجماهير على التكريم".

ونشر اللاعب البالغ عمره 31 عاما صورة للافتة التي رفعتها الجماهير في المدرجات وجاء فيها باللغة الإنجليزية: "كبير هدافي البرازيل على مر العصور"، في إشارة إلى تجاوزه الأسطورة بيليه ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل.

وقال نيمار في مقطع فيديو نشره الهلال عبر منصة "إكس": "سعيد جدا بالظهور الأول والتمريرة الحاسمة. وسعيد خاصة بالفوز الأول. نحن معا، أراكم في المرة المقبلة".

يذكر أن الهلال رفع رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، حيث حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم، محققا انتصاره الخامس هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة.