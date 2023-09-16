ياسر المسحل: ندرس زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن زيادة عدد المحترفين الأجانب في الدوري يتم دراستها.

وتنص لوائح دوري روشن على أحقية كل ناد في تسجيل 8 لاعبين أجانب للمشاركة في البطولات المحلية.

وقال ياسر المسحل في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "إم بي سي أكشن": "ندرس زيادة عدد المحترفين الأجانب في الدوري السعودي".

وأضاف: "لم نستقر حتى الآن على العدد المناسب للأجانب في الدوري السعودي، لكننا نعد دراسة تفصيلية ومتعمقة".

ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم يجيب عن فترة طرح تذاكر مونديال الأندية المقامة في جدة ويؤكد ان زيادة عدد المحترفين الأجانب في الدوري يتم دراستها.#وليد_الفراج: سيتم زيادتها إلى 9 ثم 10 #أكشن_مع_وليد يعرض الآن مجاناً على شاهد #Shahid https://t.co/3pTFcXANZP pic.twitter.com/PmT8D8iD20 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 15, 2023

وأكمل: "اللاعب الأجنبي يسهم في تطور اللاعب السعودي، وشاهدنا ذلك في كأس العالم خاصة في مباراتي الأرجنتين وبولندا".

وأنهى رئيس الاتحاد السعودي تصريحاته قائلا: "تلقيت إشادات خاصة من موتسيبي (رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)، وقيل لي إن السعودية نظمت أفضل نسخة على الإطلاق لكأس السوبر الأفريقي".

يذكر أن اتحاد العاصمة الجزائر تُوج بطلا للسوبر الأفريقي على حساب الأهلي المصري بعد فوزه بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.