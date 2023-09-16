“الأرصاد” يحذر: رياح شديدة سرعتها 40 كيلو مترًا في الساعة على جدة ورابغ

نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له اليوم، من رياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين (40 - 49) كم/ساعة على محافظتي جدة ورابغ، وكذلك الشعيبة، وتشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما نبّه المركز من أتربة مثارة ورياح شديدة على محافظة ينبع ومركز الرايس، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وارتفاعاً للأمواج وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية ( 3 - 1 ) كيلو مترات ورياحاً تصل سرعتها إلى ( 40 – 49 ) كيلومتراً في الساعة.

وأوضح المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 11 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساء اليوم.

ونبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة ‏حائل اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‎.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً‎.

اقرأ أيضا:

“الأرصاد”: حالة مدارية في بحر العرب والسعودية لن تتأثر بها