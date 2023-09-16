تصريحات ترامب تشعل أمريكا: “الله خلق جنسين فقط ذكر وأنثى”

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي السابق والمرشح بسباق الرئاسة 2024، دونالد ترامب، وتصريحه حول وجود جنسين خلقهما الله.

جاء ذلك في كلمة لترامب خلال قمة "Concerned Women for America" في العاصمة الأمريكية، واشنطن، في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وقال ترامب في مقطع الفيديو المتداول من كلمته: "في البداية الرب خلق جنسين، ذكر وأنثى".

ترامب: الله خلق جنسين فقط "ذكر وأنثى". pic.twitter.com/AmRvMcNnRU — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) September 16, 2023

وأضاف: "سأبعد الرجال عن الرياضات النسائية، وسأقطع التمويل الفيدرالي عن أي مدرسة تقوم بتدريس أطفالنا الجنون المتعلق بالتحول الجنسي، وعن أي مستشفى تشارك في عمليات التحول الجنسي للقاصرين، وسأعيد الأطفال الذين تم الاتجار بهم إلى بلدانهم الأصلية .. أبناء الله ليسوا للبيع".

وأكمل: "لشرف لي أن أحمي أمريكا من القوى الشريرة والشيطانية التي تريد تدمير هذا البلد، وأنا فخور جدًا بكوني الرئيس الأكثر تأييدًا في التاريخ الأمريكي، فلقد عارضت الإجهاض، وقاتلت من أجل الأطفال الذين لم يولدوا بعد".

واختتم: "لم تكن هناك إدارة غير كفؤة أكثر من إدارة بايدن، لذا سأنهي كل سياسات هذه الإدارة الحدودية، وسأبدأ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في التاريخ الأمريكي، وسأعين فرقة عمل خاصة ستقوم بالمراجعة السريعة لقضايا السجناء السياسيين الذين اضطهدهم بايدن وحكومته".

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