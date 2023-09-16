ترشيح ناجلسمان لتدريب منتخب ألمانيا يثير الانتقادات

دعا نجم كرة القدم الألماني الدولي السابق ديتمار هامان إلى تعيين مدير فني للمنتخب الألماني أكثر سنا وخبرة ورزانة من المدرب جوليان ناجلسمان المرشح الأبرز حاليا لتولي هذا المنصب.

وأقال الاتحاد الألماني للعبة المدرب هانزي فليك /58 عاما/ من تدريب المنتخب قبل أسبوع واحد بسبب سوء النتائج، وكان منها الهزيمة 1 / 4 أمام نظيره الياباني وديا.

وعمل ناجلسمان بالتدريب في الدوري الألماني (بوندسليجا) على مدار سبع سنوات.

وقال هامان /50 عاما/ في تصريحات لشبكة "سكاي" : "ولكن تدريب المنتخب الألماني شيء مختلف. إنها مهمة لمدرب أكثر رزانة وأكبر سنا" مشيرا إلى أنها مهمة لا تقتضي العمل اليومي مع الفريق ولكنها لبعض الوقت، بمعنى العمل مع الفريق لأربعة أو خمسة أيام شهريا.

وأشار إلى أن ناجلسمان مدرب يحرص بشدة على طرق لعبه ويريد اختبار الكثير من الأشياء، وأضاف: "لا تمتلك هذا الوقت كمدرب للمنتخب الألماني".

وقال هامان: "آخر شيء أحتاجه هو مدرب يريد تجربة ست طرق مختلف للعب، وربما لن يكون الوقت كافيا لهذا".

ورشح هامان المدربين فيليز ماجات والهولندي لويس فان جال لهذه المهمة خلفا للمدرب هانزي فليك مشيرا إلى أجنهما من المدربين أصحاب الخبرة وحققا النجاح في كل مهمة سابقة لهما.