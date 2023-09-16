وزير الخارجية في “قمة مجموعة 77+ الصين”: مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة تجاوزت 6 مليارات دولار

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة منذ تأسيسه تجاوزت 6 مليارات دولار.

وأضاف في كلمته في كوبا خلال قمة مجموعة 77+ الصين: "السعودية تركز على بناء قطّاع رقمي متطور وبيئة جاذبة للاستثمار"، مؤكدا أن المملكة ملتزمة بتمكين وتسهيل كافة المشاريع التنموية.

وأشار إلى أن السعودية ملتزمة بالتعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، إلى عاصمة جمهورية كوبا هافانا، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة "الـ77 + الصين"، التي ستعقد اليوم وتستمر ليوم غد.

وكان في استقبال لدى وصوله مطار خوسية مارتي، معالي وزيرة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية كوبا مارتا إيلينا فيتو، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل الحربي.

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وزير الخارجية يصل كوبا لترؤس وفد المملكة في قمة مجموعة “الـ77 + الصين”