مانشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي.. ويونايتد يسقط أمام برايتون

استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" عقب فوزه على مضيفه ويستهام 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة من المسابقة.

وأنهى ويستهام الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه جيمس وارد براوس في الدقيقة 36.

لكن مانشستر سيتي عادل النتيجة بهدف سجله جيريمي دوكو في الدقيقة 46، قبل أن يسجل برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 76، ثم سجل إيرلينج هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 86.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، محققا العلامة الكاملة حتى هذه الجولة، بينما توقف رصيد ويستهام عند 10 نقاط في المركز السادس.

على الجانب الآخر، تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة جديدة على يد برايتون بنتيجة 1-3.

وسجل أهداف برايتون داني ويلبك وباسكال جروز وجواو بيدرو في الدقائق 20 و53 و71، فيما سجل هدف مانشستر يونايتد حنبعل المجبري في الدقيقة 73.

ورفع برايتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز فولهام على لوتون تاون بهدف نظيف أحرزه كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 65.

ورفع فولهام رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع، وظل لوتون تاون بلا رصيد في قاع الترتيب.

وفي المباراة الرابعة، قلب توتنهام تأخره بهدف أمام شيفيلد يونايتد إلى فوز 2 / 1.

وتقدم شيفيلد بهدف أحرزه جوستافو هامر في الدقيقة 74 وتعادل توتنهام بهدف سجله ريتشارليسون في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة، قبل أن يسجل ديان كولوسوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام ليفربول، وتوقف رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الخامسة، فاز أستون فيلا على كريستال بالاس 3 / 1.

وتقدم كريستال بالاس بهدف أحرزه اودسون ادوارد في الدقيقة 47 قبل أن يسجل أستون فيلا ثلاثة أهداف عن طريق جون دوران في الدقيقة 87، دوجلاس لويز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء وليون بايلي في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع ،فيما وتوقف رصيد كريستال بالاس عند سبع نقاط في المركز الثامن.