غدًا.. الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة تنظم “أسبوع القانون”

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين فعاليات، أسبوع القانون، خلال الفترة من 17 وحتى 21 سبتمبر الحالي، وذلك في مدينتي الرياض والمدينة المنورة.

يتضمن الأسبوع مجموعة من الفعاليات واللقاءات التي تستعرض المبادرات والحلول والفرص الاستثمارية المتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الهدف الرئيسي من هذه الفعاليات هو تسليط الضوء على الجوانب القانونية المتعلقة برواد الأعمال ورائدات الأعمال، بالإضافة إلى استعراض لائحة تفضيل المحتوى المحلي ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق المالية والمشتريات.

يشمل الأسبوع مجموعة من اللقاءات مع خبراء في مجال القانون وريادة الأعمال، حيث سيتم التطرق إلى برامج ومبادرات تعزيز بيئة ريادة الأعمال والقانون.

كما تمنح هذه الفعاليات الزوار والمهتمين الفرصة للتعرف على تجارب رواد الأعمال الناجحة ومناقشة التحديات التي يواجهونها، مع التركيز على الفرص والحلول المتاحة في مجال ريادة الأعمال.

يتيح الموقع المرفق في النص الفرصة للراغبين في الاستفادة من الفعاليات التسجيل والمشاركة. يُشير الرابط إلى صفحة التسجيل ومعلومات إضافية حول البرنامج والفعاليات.