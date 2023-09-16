مدير الطوارئ والدعم بليبيا يكشف العقبة الأساسية لعمليات الإنقاذ في درنة

أشار مدير مركز طب الطوارئ والدعم في فرع طرابلس، محمد كبلان، إلى أن الصعوبة الرئيسية التي تواجه عمليات الإنقاذ في درنة هي "ازدحام ساحات العمليات بالمدنيين والمتطوعين غير النظاميين". وأوضح أن هذا الوضع يعتبر عائقًا أمام الفرق المتخصصة.

وفي كلمته خلال مؤتمر صحفي عقدته غرفة الطوارئ، التي تشكلت من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، دعا كبلان إلى ضرورة إخلاء ساحات العمل المستهدفة من المدنيين والمتطوعين غير النظاميين. كما أشار إلى نقل مستلزمات للأطفال إلى نقاط تجمع العائلات في درنة، ونقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات.

وأكد كبلان على أنه تم نقل وتسليم 90 جثمانا إلى مستشفى الولادة وإجراء إجراءات التوثيق والنقل والإشراف على دفن 97 جثمانا بالتعاون مع الجهاز الجنائي والطب الشرعي والنيابة العامة.