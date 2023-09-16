طهران تتهم واشنطن ولندن وباريس وبرلين بتسييس “الدولية للطاقة الذرية”

دافعت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، عن تحرك طهران لمنع بعض المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة من العمل بالبلاد.

كما اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بتسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال «للأسف، وعلى الرغم من تفاعل إيران الإيجابي والبناء والمستمر مع الوكالة، فإن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة أساءت استخدام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق أغراضها السياسية الخاصة»، بحسب «رويترز».

إقرأ أيضًا:

ولي العهد يغادر سلطنة عمان عقب زيارة خاصة التقى خلالها سلطان عمان