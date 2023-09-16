الأهلي يداوي جراح خماسية الفتح ويلحق بالتعاون أول هزيمة

حقق الأهلي فوزًا مثيرًا على نظيره التعاون بنتيجة 3-2 مساء اليوم السبت في ختام الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.

وغسل الأهلي أحزانه بعد الخسارة بخماسية من الفتح في الجولة الماضية قبل التوقف الدولي.

في المقابل، تلقى التعاون أول خسارة له هذا الموسم، بعد تقديمه نتائج إيجابية في الجولات الخمس الأولى.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف الاتحاد صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطة وحيدة خلف الهلال المتصدر.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد التعاون عند 13 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم الأهلي عن طريق عبدالباسط هندي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل وليد عبدالوهاب لاعب التعاون الهدف الثاني للأهلي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول سجل التعاون هدفه الأول عن طريق جواو بيدرو، قبل أن يدرك موسى بارو التعادل في الدقيقة 51.

ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67 عن طريق آلان سان ماكسيمين.

وهز موسى بارو شباك الأهلي مجددًا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن الشوط الثاني، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو VAR.

وطرد الحكم في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع الثنائي عبدالباسط هندي من الأهلي، وألفارو ميردان من التعاون.