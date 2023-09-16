ترامب: بايدن غير كفء لتولي رئاسة أميركا

أكد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، أن جو بايدن ليس في سن متقدمة لا تسمح له بالترشح لولاية رئاسية ثانية.

ولكنه أشار، في تصريحات لشبكة "ان بي سي" الأميركية، إلى أن القضية الأكبر هي أنه غير كفء من وجهة نظره، وقال ترامب إن بعض أعظم قادة العالم كانوا في الثمانينات من عمرهم، وأوضح أنه بالمناسبة، فهو ليس قريبًا من بلوغ سن الثمانين.

وأضاف ترامب أنه لا يشعر بقلق بسبب عمره، مشيرًا إلى أن والديه عاشوا حياة طويلة، وأشار إلى أن هذا هو شيء جيد من الناحية الوراثية.

يأتي هذا في وقت يثار فيه الجدل في الولايات المتحدة حول مدى تأثير عامل الشيخوخة على الفاعلية والكفاءة السياسية، وهو أمر يعتبر عاملاً رئيسياً في الحملات الانتخابية لعام 2024.